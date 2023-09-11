Ще майже 600 окупантам Кобзон "подарує" по новій Ладі: шалені втрати ворога на 11 вересня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат, відправляючи своїх військових на фронт. Лиш за минулу добу наші захисники ліквідували 580 бійців так званої "другої армії світу".

Звернімо увагу на те, що кількість знищених ворогів від початку повномасштабного вторгнення вражає. Разом із Кобзоном "пірамідки складають" тепер 269 210 російських загарбників. До слова, цифра може бути більшою. Слід розуміти, що точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Ворог втрачає не лише живу силу, а й техніку. За півтора року великої війни наші військові на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських установок, автомобілів і автоцистерн, а також БпЛА оперативно-тактичного призначення. Крім того, у росіян стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. А найдорожчою втратою загарбників з 24 лютого 2022 року залишається крейсер "Москва", який наші захисники успішно потопили.

танків – 4 560;

бойових броньованих машин – 8 767;

артилерійських систем – 5 839;

РСЗВ – 760;

засобів ППО – 512;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 626;

крилатих ракет – 1 455;

кораблів /катерів – 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 370;

спеціальної техніки – 877.



Актуальні втрати ворога станом на 11 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Успіхи Сил оборони у районі Кліщіївки

У ранковому зведенні Генштабу зазначили, що на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, що на Донеччині. За цей район відповідає Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Там наші захисники витіснять російських загарбників із позицій, які вони зайняли. Крім того, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Генштаб зазначає, що там точаться жорсткі бої.

Звертають увагу також на те, що росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ. Втім, результатів досягнути їм не вдалося. Потуги ворога фіксували у районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.