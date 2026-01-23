Понад 1 200 окупантів відправились "до Кобзона": яких втрат зазнала Росія на 23 січня



Втрати Росії у війні проти України на 22 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В ніч на 22 січня українські оператори БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували найбільший у Чорноморському регіоні нафтовий термінал "Таманьнефтегаз". Внаслідок ураження було пошкоджено низку важливих компонентів порту, спалахнула масштабна пожежа.

Українські БпЛА знищили рідкісну російську станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С". До цього часу жодних публічних згадок про використання окупантами цього комплексу не було.