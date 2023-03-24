Понад 1000 ліквідованих за добу: колосальні втрати ворога станом на 24 березня

В Україні триває 394 день війни. Втрати росіян на фронті невпинно ростуть. Тільки за минулу добу вдалося ліквідувати 1 020 загарбників.

При цьому загальна кількість ворожих втрат сягає щонайменше 169 170 осіб. Зауважимо, що це приблизні цифри, адже точну кількість знищених окупантів порахувати просто неможливо.

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Втрати окупантів у техніці

Танків – 3 574;

бойових броньованих машин – 6 921;

артилерійських систем – 2 616;

РСЗВ – 511;

засобів ППО – 276;

літаків – 305;

гелікоптерів – 290;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464;

спеціальної техніки – 277.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 24 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загарбники змушені збільшити кількість ліжко-місць в госпіталях через велику кількість 300-х

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли, що російські окупанти змушені збільшити кількість ліжко-місць у наявних шпиталях на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Річ у тім, що кількість 300-х загарбників стрімко зростає.

Так, у селищі Троїцьке довелося аж вдвічі збільшити кількість ліжко-місць, а саме – з 200 до 400, адже важкопоранених у російському війську дуже багато. Водночас представників офіцерського складу не залишили у малооснащених госпіталях, – їх евакуювали гелікоптерами у Росію 17 – 18 березня.

Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня, у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал,

– зазначили у Генштабі.

Українські захисники злагодженою працею примножують статистику втрат росіян

Завдяки вправній роботі та професіоналізму українських воїнів, армія противника розсипається. Зокрема українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по позиціях особового складу та техніки окупантів.

Щобільше, військові ЗСУ збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.