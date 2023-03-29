Бувають дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10, – Маляр про втрати ворога

Заступниця міністра оборони сказала, що втрати російських загарбників значно вищі, ніж в України. Хоч, безперечно, втрата кожного нашого захисника – невимовний біль.

Ганна Маляр зауважила, що втрати – неминучий наслідок війни. Адже одна з головних задач сторони, яка воює – знищення фізичної сили противника.

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Втрати ворога значно більші

За словами Ганни Маляр, втрати у росіян більші, ніж у нас. Вона зауважила, що у них вони були більші й у 2014–2015 роках, але "зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь".

Вона додала, що на Сході бувають такі дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Заступниця міністра уточнила, що це не щодня і середній коефіцієнт нижчий. Проте все ж це показові дані.

На жаль, втрати – це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Одна з головних задач воюючої сторони – знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага за кількістю особового складу і озброєння,

– сказала Маляр.

Загальні втрати окупантів за даними Генштабу