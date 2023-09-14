ЗСУ знищили підводний човен і багато іншої техніки окупантів: втрати ворога на 14 вересня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія вже втратила у війні проти України понад 270 тисяч своїх бійців. Але на цьому країна-агресорка не зупиняється, відправляючи на вірну смерть все більше своїх громадян.
Так, лиш за минулу добу наші військові відправили до пекла 620 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення кількість ліквідованих ворогів – 270 970. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути значно більшою. Пов'язано це з тим, що підрахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
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Втрати ворога у техніці
Зауважимо, що за понад півтора року повномасштабного вторгнення наші військові також знищили чимало техніки ворога. На брухт уже перетворили тисячі танків, броньованих бойових машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн, а також БпЛА оперативно-тактичного призначення. Крім того, в росіян стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Все ще найдорожчою втратою ворога став крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.
- танків – 4 599;
- бойових броньованих машин – 8 810;
- артилерійських систем – 5 944;
- РСЗВ – 769;
- засобів ППО – 315;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 697;
- крилатих ракет – 1 455;
- кораблів та катерів – 20;
- підводних кораблів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 458;
- спеціальної техніки – 889.
Актуальні втрати ворога станом на 14 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 14 вересня розповіли, що впродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили, озброєнні та техніці. А ще 2 удари були по зенітно-ракетних комплексах.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження живої сили та військової техніки. Також удари були по 15 артилерійських засобах, 2 складах боєприпасів і станції РЕБ окупантів.