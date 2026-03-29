Березень може стати рекордним за втратами у Росії: Федоров назвав причини

Березень 2026 року може встановити антирекорд за кількістю втрат російської армії. У Міноборони пояснюють це тактикою ворога, тиском дронів і забороною здаватися в полон.

Втрати росіян можуть суттєво вплинути на боєздатність окупантів у майбутньому. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Дивіться також Штурм під прикриттям туману провалився: ЗСУ розгромили колону ворога на Півдні

Чому втрати росіян у березні можуть стати рекордними за весь час війни?

Глава оборонного відомства зазначає, що значна частина втрат пов'язана з активним застосуванням українських безпілотників. Часто російські військові опиняються під постійним тиском дронів або в оточенні, що суттєво знижує їхні шанси на виживання.

Федоро наголошує, що ситуацію погіршують рішення російського військового керівництва. Зокрема, йдеться про недостатню підготовку особового складу, проблеми з евакуацією поранених і заборону здаватися в полон.

Водночас, як наголосив міністр, практика обміну полоненими триває, і військові мають шанс повернутися додому, проте Росія забирає у власних солдатів шанс на виживання. За оцінками, втрати російської армії у березні можуть перевищити 30 000 убитими та пораненими.

Також Федоров зауважив, що подальше зростання втрат може мати серйозні наслідки для боєздатності російських військ.

Досягнення показника в 50 000 знищених окупантів на місяць матиме для ворога катастрофічні наслідки. Про рішення, які зроблять це реальністю, розповім окремо,

– наголосив він.

Що відомо про нещодавні втрати росіян?