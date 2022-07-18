росіяни починають ховати своїх вбитих ще у лютому – березні. Звідкись привезли купу нових трупів. Тобто пройшов якийсь глобальний обмін.

Безславні виродки

І пішли нагородження та поховання. Виринають цікаві історії. Ось капітан валерій жидков, командир розвідроти 104 полку 76 дивізії повітряно-десантних військ зі пскова (елітка!):

Не пропустіть Чому росіян дратують чорнобривці й огірочки українців

"27 лютого російські військовослужбовці вирушили в розвідку до міста Буча Київської області. валерій валерійович йшов попереду, коли їхня група потрапила в засідку. У той день під час бойового зіткнення із ЗСУ загинуло 19 наших хлопців. Серед них опинився і валерій жидков. Лише майже через п'ять місяців тіло офіцера привезли додому".

Рекомендуємо На жаль, Вінниць у нас буде ще не одна і не дві

Карма за Бучу наздогнала швидко

Ну і окремо про колег: "капітан жидков був сміливим, рішучим, заслужено користувався повагою серед десантників. Деякі з них були поруч з ним того страшного дня, зазнали поранень і лише недавно виписалися зі шпиталю".

Чудова історія. тула, псков, рязань та інші "десантні" центри росіян масово ховають свою худобу.

Радимо – нові втрати окупантів станом на 18 липня: дивіться відео