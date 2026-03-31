Більше, ніж можна уявити: Зеленський відповів, скільки окупантів втратила Росія з початку року

Від початку року російська армія зазнала значних безповоротних втрат на фронті. За словами президента, темпи втрат перевищують мобілізаційні можливості Росії.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами під час "Bucha Summit – 2026".

Що сказав Зеленський про втрати Росії?

Глава держави заявив, що російські війська втратили близько 89 тисяч військових від початку 2026 року. Йдеться безпосередньо про безповоротні втрати.

За його словами, темпи втрат у російській армії перевищують темпи мобілізації, що створює додатковий тиск на російське військове командування.

Президент також зазначив, що Росія планувала мобілізувати близько 409 тисяч осіб упродовж 2025 – 2026 років. Водночас станом на березень вдалося залучити лише близько 20 – 22% від цієї кількості, що становить приблизно 80 тисяч осіб.

Нагадаємо! Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що березень 2026 року може стати рекордним за втратами російської армії через тактику дронів та заборону здаватися в полон.

