Мінус понад тисячу окупантів та сотню одиниць техніки: втрати ворога станом на 3 травня

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Минула доба не стала винятком – ЗСУ знищили близько сотні одиниць техніки й ліквідували понад тисячу окупантів.

Згідно з даними Генштабу, за минулу добу Росія втратила на війні проти України понад тисячу своїх військових. Зауважимо, що це приблизні дані, оскільки складно вести точний підрахунок під час активних бойових дій. Тобто втрати росіян можуть бути й вищими.

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Втрати ворога на фронті

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною 472 140 своїх військових за вбитими та пораненими. З них 1 270 за минулу добу.

Втрати ворога у техніці

Від 24 лютого 2022 року Росія втратила:

танків – 7 354,

бойових броньованих машин – 14 129,

артилерійських систем – 12 102,

РСЗВ – 1 053,

засобів ППО – 786,

літаків – 348,

гелікоптерів – 325,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9580,

крилатих ракет – 2 126,

кораблів та катерів – 26,

підводний човен – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266,

спеціальна техніка – 1 993,

Натомість за минулу добу ворог не дорахувався 22 танки, 33 бойових броньованих машини, 58 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 9 безпілотників, а також 42 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки.



Втрати ворога 3 травня / Генштаб ЗСУ

До слова, згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу ворога.

Крім цього, підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів, 1 засіб ППО, 2 артилерійські системи та ще 1 ЗРК російських загарбників.