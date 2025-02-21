Яку цінну техніку Росія втратила на Донеччині: у розвідці Естонії розповіли

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії констатує, що бойові дії на фронті в Україні та на Курщині не вщухають. Однак, просування росіянам вдається складно та супроводжується втратами.

Окупанти втрачають не лише особовий склад, а й цінну техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Яких втрат цінної техніки зазнала російська армія

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг каже, що, як і раніше, основним ударним напрямком залишається Покровський на Донеччині.

Російські війська продовжують наступ: вони досягли південних передмість Покровська, під їхнім контролем також перебуває село Котлине, на південному заході від Покровська,

– розповідає Ківісельг.

Водночас на Курахівському напрямку росіянам вдалося захопити населені пункти Дачне та Улакли. Наступним під контроль російської армії може потрапити село Костянтинопіль. Окрім цього, існує загроза оточення українських підрозділів у цьому районі.

Однак, варто зазначити, що ситуацію пом'якшує річка Вовча. Вона протікає в північній частині потенційного "котла" і є природною перешкодою для російських військових.

Ківісельг каже, що за лютий російська армія просувалася в середньому на один квадратний кілометр за день та під час наступу втратила цінну техніку. Зокрема, в Донецьку українським Силам оборони вдалося знищити російський зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь" та вперше ліквідувати важку вогнеметну систему ТОС-2.

За словами Ківісельга, тепер окупанти можуть відчувати проблеми з артилерією та її застосуванням. Він також додає, що надходять повідомлення про те, що Кремль очікує на нові поставки ракет та боєприпасів з КНДР для артилерійських систем калібру 122 і 152 міліметрів.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії зазначає, що перекидання особового складу і техніки з Північної Кореї та інших країн-союзників Росії свідчить про значну залежність російських військ від зовнішньої допомоги.