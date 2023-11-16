Від 300 до 400 тисяч бійців: на Заході оцінили втрати російських військ в Україні

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. За оцінками Заходу, втрати ворога можуть налічувати 300 – 400 тисяч бійців.

Відповідну цифру озвучили західні посадовці під час брифінгу. Вони заявили, що втрати ворога у війні проти України становлять від 300 до 400 тисяч убитими та пораненими.

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Сотні окупантів ліквідовують біля Авдіївки

Зазначають також, що у найзапекліших боях під Авдіївкою російські загарбники втрачають від 500 до 1000 своїх бійців на день.

Водночас чиновники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, розповіли про контрнаступ на Запорізькому напрямку. Вони зазначили, що він по суті завершився, хоча повідомляють, що "три бригади" переправилися через Дніпро біля Херсона.

Жодна зі сторін не здатна провести вирішальну операцію на суші,

– сказав один з чиновників.

Як зазначають журналісти, "затяжний конфлікт", у якому довгострокова військова допомога США та Європи матиме вирішальне значення, продовжуватиметься надалі.

У The Guardian пишуть, що значні сили – три бригади – зайняли позицію за Дніпром. І їх російським загарбникам не вдається витіснити. Причому ворог не розуміє, як стільки української бронетехніки вдалося переправити через річку.

Водночас у виданні зазначають, що попри успіх у форсуванні річки, офіційні особи кажуть, що нам вдасться досягати лише поступового прогресу. У форматі "по одному селу за раз", як це було на південь від Оріхова та Великої Новосілки.

А тепер повернімося до втрат ворога, які озвучує Генштаб ЗСУ. У ньому йдеться про те, що окупанти вже не дорахуються понад 300 тисяч своїх бійців.

Втрати росіян шалено ростуть