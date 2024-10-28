Близько 650 тисяч вбитих і поранених: Зеленський назвав втрати Росії у війні

За словами президента Володимира Зеленського, Росія втратила на полі бою в Україні близько 650 тисяч осіб вбитими та пораненими. Президент розповів про негуманну поведінку Росії щодо свого ж народу та армії.

Володимир Зеленський дав інтерв’ю The Times of India, де зокрема торкнувся теми колосальних втрат Росії у війні та її ставлення до власних військових і цивільних, передає 24 Канал.

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Якими є втрати Росії на війні

Володимир Зеленський наголосив, що багато російських військових гине від рук своїх же побратимів. Їх убивають за відмову виконувати безглузді накази.

Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад і там їх убивала їхня ж армія... Вони не рахують кількості,

– наголосив Зеленський.

Президент називає цифру близько 650 тисяч поранених і вбитих російських військових за весь час після вторгнення.

Він підкреслює, що Росія "продавлює" своїх військових через м'ясорубку, використовуючи їх як м'ясо, і "закидає нас своїми трупами". Вона не забирає з поля бою своїх убитих бійців.

Президент також зазначив, що Росія не цурається бити по власній території у Курській області, де перебувають Збройні Сили України. В результаті її бомбардувань гине російське цивільне населення.

Нагадаємо, Генштаб Збройних Сил України повідомляв, що втрати Росії на війні перетнули позначку у 690 тисяч бійців.