Не 50 тисяч, але близько: Зеленський назвав кількість окупантів, яких знищують щомісяця
- Українські сили щомісяця знищують близько 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців, що перевищує темпи поповнення російських сил.
- Цього року Україна повернула приблизно 300 квадратних кілометрів території, втрачаючи менше, ніж минулого року.
Українські сили щомісяця завдають Росії значних втрат у живій силі, які перевищують темпи поповнення її угруповання. Водночас цього року ситуація на фронті змінилася – Україна не лише стримує наступ, а й поступово повертає території.
Росія більше не може підтримувати значний темп наступу, оскільки втрати відчутні. Про це глава держава розповів в інтерв'ю BBC.
Скільки солдатів втрачають росіяни щомісяця?
Зеленський заявив, що з грудня українські сили в середньому знищують близько 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців щомісяця. До недавнього часу Росія мобілізувала приблизно 40 – 44 тисячі осіб на місяць, одночасно втрачаючи близько 35 тисяч.
Наразі фіксується чисте скорочення російського угруповання, яке воює проти України, на 8 – 10 тисяч військових щомісяця. За підрахунками, кожен кілометр просування російських сил обходиться їм у середньому в 157 загиблих солдатів.
Глава держави наголосив, що цього року Україна втрачає менше територій. Якщо торік загальні втрати становили близько 4 200 квадратних кілометрів, то в січні та лютому поточного року ситуація змінилася – Сили оборони вже повернули приблизно 300 квадратних кілометрів.
Чи можуть у Росії провести загальну мобілізацію, щоб компенсувати втрати?
Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що Путін не зможе наважитися провести загальну мобілізацію, адже боїться реакції населення. Росіяни негативно ставляться до загальної мобілізації через значно менші виплати у порівнянні з контрактниками. Невдоволення може призвести до нестабільності всередині Росії.
Експерти також наголошують, що Росія стикається з великими втратами на фронті, що перевищують кількість мобілізованих, змушуючи Кремль залучати іноземців та обманювати їх на фронт. Попри високі втрати, російські сім'ї можуть зрештою відмовитися відправляти своїх синів на війну, що може мати політичні наслідки для Путіна.
Через брак військових, у Росії почали вербувати студентів на військову службу, обіцяючи їм тилову роботу на безпілотниках та мільйонні виплати, але насправді відправляють на передову. Студентів заманюють обіцянками легкої служби та високих гонорарів, але після підписання контракту їхні умови змінюються, і вони можуть бути відправлені на штурми.