Жовтень став для Росії рекордним за кількістю втрат військових, – міноборони Великої Британії

Втрати російської армії у жовтні 2024 року сягнули нового максимуму і стали рекордними. Понад тисячу військовослужбовців вбитими та пораненими втрачала Росія щодня.

Саме такими даними володіє британська розвідка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Великої Британії Джона Гілі виданню The Telegraph.

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Які втрати особового складу армії Росії

Протягом жовтня Росія втрачала 1 354 військових за добу.

Загальні втрати особового складу за місяць сягнули позначки 41 980. І це найбільший показник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними оборонної розвідки Великобританії, попередній максимум становив 39 110, зафіксований у травні 2024 року. Вони оцінюють, що з початку конфлікту Росія, ймовірно, зазнала понад 696 000 втрат,

– передає The Telegraph.

Гілі зауважив, що успіхи Росії на війні проти України не свідчать про її "незупинність". Так, зазначається, що Путін витрачає 40% російського бюджету на оборону, "що є нежиттєздатним".

У виданні, посилаючись на дані аналітиків, кажуть, що Росії буде важко підтримувати такі зусилля після 2025 року. А Гілі тим часом вважає, що цю війну на виснаження виграти можливо.

"Захід може і повинен", – сказав він.