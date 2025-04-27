Південь для окупантів палає: ЗСУ завдали авіаударів по росіянах на Запоріжжі

Українські захисники продовжують завдавати окупантам втрат. Так, ЗСУ завдали влучних авіаударів по позиціях росіян у тимчасово окупованій Запорізькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня.

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ЗСУ нищать окупантів на Запоріжжі

Українські захисники продовжують нищити окупантів на Півдні. Так, ЗСУ завдали серії влучних ударів на південному напрямку по артилерії, штурмовій групі російських спецпризначенців та складу боєприпасів окупантів.

Зокрема, українські військові за допомогою дронів уразили російську піхоту та техніку, а також з МіГ-29 завдали авіаударів по ворогу. Зокрема, на околицях села Переможне Запорізької області влучанням авіабомби ЗСУ знищили далекобійну причіпну 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б". Також під час цього удару українські захисники уразили польове укріплення, в якому ховалися окупанти.

Також ЗСУ завдали авіаударів по місцю скупчення штурмових груп зі складу 22-ї окремої бригади спеціального призначення. На опублікованому відео можна побачити, як спочатку окупанти заходять у вже зруйновану будівлю, а після – українська авіація завдала успішного авіаудару.

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До слова, раніше бійці ССО знищили цілу групу морпіхів російської 810 бригади. Крім того, протягом 8 місяців операції Росія втратила 62,4 тисячі осіб, включаючи 25,2 тисячі убитими й 36,2 тисячі пораненими.