Командир "Шторму" та російські лейтенанти – бувайте: ЗСУ успішно поповнили втрати Росії

Ворожий офіцерський склад продовжує активно зменшуватися. Так, 14 липня, Сили оборони змогли ліквідувати відразу трьох важливих для Росії військовослужбовців.

Про поповнення втрат Росії серед офіцерського складу у своєму телеграм-каналі розповів офіцер української армії Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц".

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Кого вдалося ліквідувати Силам оборони

За його словами, завдяки роботі Збройних Сил України вдалося ліквідувати Антона Балаганського, який був командиром окремого ворожого загону "Шторм". Однак на цьому неприємності для російських загарбників не закінчилися.

Так, наші захисники також змогли знищити ще щонайменше двох ворожих лейтенантів. Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про Дзамболата Єлбакієва та Євгена Циборі. У мережі також показали фото "успішно демобілізованих" росіян.



Втрати Росії серед офіцерського складу 14 липня 2024 року / Фото Анатолія Штефана "Штірліца"

До слова, нещодавно у ГУР зазначили, що інформація про бойові дії, яку транслює російська пропаганда, дедалі частіше викликає у місцевого населення втому та невдоволення, ніж захват, як це було на початку так званої "спєцопєрациї". Так, російським пропагандистам стало важче приховувати рівень втрат.