Один танк приїхав рятувати інший: ЗСУ показали, як з повітря спопеляють ворожу бронетехніку

Українські захисники продовжують завдавати російській окупаційній армії чималих втрат. Бійці показали, як знищують ворожі танки з повітря.

У мережі з'явилося відповідне відео. На ньому можна побачити, як майстерно працюють українські бійці.

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Наші бійці спопелили ще 2 російські танки

У СтратКомі ЗСУ розповіли про знищення ще двох російських танків.

Один з цих мошканських танків намагався розстріляти наші позиції, але наїхав на міну, встановлену воїнами Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро,

– розповіли захисники.

Окупанти пригнали другий танк, щоб витягнути пошкоджену машину. Проте українські воїни влучили у нього. Слідом гранатометники добили ворожі бронемашини. ️

"Унікальний випадок, коли цей бій вдалося зафільмувати й з неба, і з землі", – підсумували у СтратКомі ЗСУ.

Дивіться відео роботи бійців Сил оборони

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Загальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 19 лютого окупаційна армія втратила майже 143 тисячі своїх військових. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 590 ворогів.

Окрім цього, бійці Збройних Сил України напрочуд ефективно знищують ворожу техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, захисники вже спопелили: