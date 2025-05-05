Палає кожен метр, – офіцер НГУ розповів про скажену тактику росіян

Росія застосовує різні підрозділи на лінії фронту. Бувають як підготовлені професіонали, так і нашвидкуруч зібрана "солянка" з найманців та злочинців, яких позабирали з в'язниць.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що Росія не має умовно однакових підрозділів на фронті. Є різниця між штурмовими, мотопіхотними, механізованими, десантними підрозділами та способом їх застосування.

Читайте також Вперше у світі: воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак

Втрати в росіян серйозні

Як наголосив Назаренко, звісно, не можна недооцінювати ворога. Серед російських військ є професіонали. Але поруч з ними воюють специфічні підрозділи з дивною тактикою застосування. Але загалом втрати Росії на війні є дійсно серйозними.

Доходить до такого, що на одну посадку може бути не одна і не дві атаки на день. Бувають, що двічі атакують малими групами. Це все знищуємо. Потім знову це повторюється. Чи йдуть конвеєрні атаки з використанням багі та мотоциклів. Все це супроводжується артилерійськими обстрілами, скидами з БпЛА та FPV-дронами,

– розповів військовий.

Тоді на фронті буквально палає кожен метр. І наші військові роблять усе можливе, аби знищувати ворога.

Додамо, станом на 5 травня Росія втратила понад 958 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10763 танки, 22411 бойових броньованих машин, 27370 артилерійських систем, 1377 РСЗВ тощо.