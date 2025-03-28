"Бліцкриг" на мотоциклах, – боєць пригадав недавню "раптову" атаку росіян

Про якесь призупинення бойових дій зараз взагалі рано говорити. Ворог зазнає втрат, після чого готується до нових наступальних дій. Інколи стаються взагалі кричущі випадки.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш. За його словами, буквально нещодавно довелося відбивати доволі потужний штурм ворога. Окупанти зазнали досить серйозних втрат.

До теми Точним ударом знищено до 30 росіян: авіація ЗСУ розгромила скупчення ворога на Курщині

Атакували на мотоциклах

Як наголосив військовий, окупанти під час атаки не використовували важкої техніки. Вони пробували здійснити "бліцкриг" на мотоциклах та різних легкових автомобілях. Головним завданням було проїхати максимально глибоко та спробувати там закріпитися.

Зрештою вдалося знищити та поранити до пів сотні окупантів. Також росіяни втратили десятки мотоциклів та легкових автомобілів. Полонені розповідали, звідки вони беруть таку кількість різної легкої техніки. Ситуація там досить специфічна.

Вони розповідали, що офіцери змушують їх купувати мотоцикли чи автівки за власні гроші. Держава тут їх не забезпечує. Тобто штурмувати ти маєш. Але як ти це будеш робити – нікого не цікавить. Не хочеш йти пішки? То купи собі щось,

– розповів військовий.

При цьому після таких атак ворог знову продовжує накопичуватися, щоб йти у наступні атаки. Тому поки про призупинення бойових дій складно говорити.

Нагадаємо, станом на 28 березня Росія втратила понад 910 тисяч особового складу. Також українські захисники знищили 10455 танків, 21762 бойових броньованих машин, 25387 артилерійських систем, 1344 РСЗВ, 1119 засобів ППО тощо.