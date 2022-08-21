ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів: втрати ворога станом на 21 серпня

Українські захисники завдають все більших втрат ворогу. Станом на 21 серпня вже знищили 45 200 ворогів.

Про свіжі втрати ворога повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на ранок 21 серпня. За останню добу наші воїни знищили ще 300 осіб.

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Втрати ворога у техніці

росія у війні з Україною, крім шалених втрат особового складу, також втрачає і техніку. Зокрема, на 21 серпня ці втрати становлять:

танків – 1912 (+5) одиниць

бойових броньованих машин – 4224 (+12) одиниць

артилерійських систем – 1028 (+10) одиниць

РСЗВ – 266 одиниць

засоби ППО – 141 одиниця

літаків – 234 одиниці

гелікоптерів – 197 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3) одиниць

крилаті ракети – 190 одиниць

кораблі /катери – 15 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6) одиниць

спеціальна техніка – 99 (+2) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюють. Через високу інтенсивність бойових дій ліквідованих ворогів може бути більше, порахувати точно важко.

Як росія втрачає військових

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповідав про те, що в російських військах трапилося масове отруєння. За його словами, померли аж 22 ворожих солдати, ще багато наразі недієздатні.

Повідомляли й про те, що до тимчасово окупованого Луганська привезли 55 важкопоранених кадировців з підрозділу "Ахмат". Більшість з них – майбутні "двохсоті". Ба більше, їх чомусь ще пробують рятувати, попри те, що в них з росіянами трапляються конфлікти з різаниною.

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