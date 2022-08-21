ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів: втрати ворога станом на 21 серпня
21 серпня 2022 , 09:47Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники завдають все більших втрат ворогу. Станом на 21 серпня вже знищили 45 200 ворогів.
Про свіжі втрати ворога повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на ранок 21 серпня. За останню добу наші воїни знищили ще 300 осіб.
До теми Знищено склади боєприпасів ворога у Чорнобаївці та Старицях: головне про бої на Півдні
Втрати ворога у техніці
росія у війні з Україною, крім шалених втрат особового складу, також втрачає і техніку. Зокрема, на 21 серпня ці втрати становлять:
- танків – 1912 (+5) одиниць
- бойових броньованих машин – 4224 (+12) одиниць
- артилерійських систем – 1028 (+10) одиниць
- РСЗВ – 266 одиниць
- засоби ППО – 141 одиниця
- літаків – 234 одиниці
- гелікоптерів – 197 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3) одиниць
- крилаті ракети – 190 одиниць
- кораблі /катери – 15 одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6) одиниць
- спеціальна техніка – 99 (+2) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюють. Через високу інтенсивність бойових дій ліквідованих ворогів може бути більше, порахувати точно важко.
Як росія втрачає військових
- Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповідав про те, що в російських військах трапилося масове отруєння. За його словами, померли аж 22 ворожих солдати, ще багато наразі недієздатні.
- Повідомляли й про те, що до тимчасово окупованого Луганська привезли 55 важкопоранених кадировців з підрозділу "Ахмат". Більшість з них – майбутні "двохсоті". Ба більше, їх чомусь ще пробують рятувати, попри те, що в них з росіянами трапляються конфлікти з різаниною.
Вас може зацікавити, що відбувається на фронті: дивіться відео