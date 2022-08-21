ЗСУ ліквідували вже 45 200 окупантів: втрати ворога станом на 21 серпня

21 серпня 2022 , 09:47
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські захисники завдають все більших втрат ворогу. Станом на 21 серпня вже знищили 45 200 ворогів.

Про свіжі втрати ворога повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на ранок 21 серпня. За останню добу наші воїни знищили ще 300 осіб.

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Втрати ворога у техніці

росія у війні з Україною, крім шалених втрат особового складу, також втрачає і техніку. Зокрема, на 21 серпня ці втрати становлять: 

  • танків – 1912 (+5) одиниць
  • бойових броньованих машин – 4224 (+12) одиниць
  • артилерійських систем – 1028 (+10) одиниць
  • РСЗВ – 266 одиниць
  • засоби ППО – 141 одиниця
  • літаків – 234 одиниці
  • гелікоптерів – 197 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 806 (+3) одиниць
  • крилаті ракети – 190 одиниць
  • кораблі /катери – 15 одиниць
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3143 (+6) одиниць
  • спеціальна техніка – 99 (+2) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюють. Через високу інтенсивність бойових дій ліквідованих ворогів може бути більше, порахувати точно важко.

Як росія втрачає військових

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Автор: Оксана Княжик