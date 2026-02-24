Близько 1000 ліквідованих окупантів щодоби: які втрати Росії за 4 роки війни

Країна-агресорка платить величезну ціну за бажання захопити українські території. 4 роки війни завдали разючих втрат як у живій силі, так і в техніці.

Про нову партію ліквідованих упродовж доби російських солдатів та загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення розповіли в Генштабі.

Дивіться також В українців вибору вже немає: ми або загинемо, або виживемо, – Залужний

Які втрати ворога на 24 лютого?

Станом на 24 лютого 2026 року країна-агресорка втратила:

особового складу – близько 1 261 420 (+920) осіб;

танків – 11 698 (+2);

бойових броньованих машин – 24 086 (+4);

артилерійських систем – 37 560 (+50);

РСЗВ – 1 654 (+0);

засобів ППО – 1305 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 5571 (+1 693);

крилатих ракет – 4 347 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 826 (+190);

спеціальної техніки – 4 074 (+1).



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

До речі, днями президент Зеленський заявив, що Сили оборони щомісяця знищують 30 – 35 тисяч російських військовослужбовців. При цьому кожен кілометр просування російських сил обходиться їм у середньому в 157 загиблих солдатів.

Як ЗСУ відпрацьовують по ворожому тилу?