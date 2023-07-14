"Масштаби втрат колосальні": на Запоріжжі гинуть мобілізовані кримчани

На Запорізькому напрямку окупанти зазнають величезних втрат. Особливо їх відчувають вояки з 810 бригади морської піхоти (Севас) та загонів, які окупанти сформували у Криму.

Про це 24 Каналу повідомили джерела. Зазначають, що "масштаби втрат величезні". Окупантів просто не встигають забрати з позицій і залишають в окопах. Хоча, деяких таки "повертають" двохсотими в Крим.

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На Запорізькому напрямку зазнають величезних втрат окупанти з 810 бригади морської піхоти (Севас) та різних "добровольчих" загонів, сформованих у Криму. Тіла традиційно залишають в окопах, однак частину везуть на півострів,

– зазначило джерело.

Зазначають, що за добу в окупованому Криму ховають до 30 вояк.

Окупанти не встигають "підсилювати" свою армію

До слова, вояки навіть не доїжджають до позиції. Частину з тих, кого росіяни мобілізували у Криму і готували до перекидання на Запорізький напрямок, ЗСУ ліквідували ще під час їх добирання. "Косих-хромих" окупантів відправили зі Скадовська до Токмака, де Сили оборони розбили їх ущент – відомо про щонайменше 100 "двохсотих" окупантів.

Зауважимо, що 13 липня в тимчасово окупованому Токмаку наші оборонці успішно ліквідували ворожий завод та щонайменше 200 ворогів. Під атаку потрапив і так званий ворожий "комендант", якого поставили вороги.

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