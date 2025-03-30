Мінус танки та зірвана спроба штурму: ЗСУ завдали втрат ворогу під Покровськом
- ЗСУ знищили 2 російські танки під час спроби штурму ворогом під Покровськом.
- Українські FPV-дрони зупинили просування ворожої техніки та зірвали штурм.
Росіяни продовжують проводити постійні штурми під Покровськом. Під час чергової спроби атаки Сили оборони завдали ворогу відчутних втрат.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
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ЗСУ знищили 2 російських танки
Екіпажі операторів БпЛА Зведеної стрілецької бригади та морських піхотинців знищили важку броньовану техніку ворога на Покровському напрямку. Так, окупанти висунулися штурмувати позиції в складі ударної бронегрупи та зіткнулися з FPV-дронами українських захисників.
Українська аеророзвідка вчасно виявила рух ворожих танків, а майстерні влучання дронами-камікадзе – зупинили просування ворожої техніки при спробі прориву в зоні відповідальності.
Як результат, штурм противника захлинувся, так і не розпочавшись. Ворог втратив 2 танки, а наші воїни вкотре довели свою ефективність та злагодженість на напрямку,
– наголосили в ОСУВ "Хортиця".
Як ЗСУ знищили ворожі танки під Покровськом: дивіться відео
Раніше ЗСУ знищили переправу російських окупантів через річку Оскіл на Харківщині. Її використовували для перекидання техніки й особового складу.