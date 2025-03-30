Мінус танки та зірвана спроба штурму: ЗСУ завдали втрат ворогу під Покровськом

Росіяни продовжують проводити постійні штурми під Покровськом. Під час чергової спроби атаки Сили оборони завдали ворогу відчутних втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ знищили 2 російських танки

Екіпажі операторів БпЛА Зведеної стрілецької бригади та морських піхотинців знищили важку броньовану техніку ворога на Покровському напрямку. Так, окупанти висунулися штурмувати позиції в складі ударної бронегрупи та зіткнулися з FPV-дронами українських захисників.

Українська аеророзвідка вчасно виявила рух ворожих танків, а майстерні влучання дронами-камікадзе – зупинили просування ворожої техніки при спробі прориву в зоні відповідальності.

Як результат, штурм противника захлинувся, так і не розпочавшись. Ворог втратив 2 танки, а наші воїни вкотре довели свою ефективність та злагодженість на напрямку,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Як ЗСУ знищили ворожі танки під Покровськом: дивіться відео

Раніше ЗСУ знищили переправу російських окупантів через річку Оскіл на Харківщині. Її використовували для перекидання техніки й особового складу.