Знищено ще 1170 військових Росії, танки та ППО: втрати ворога на 15 вересня

15 вересня 2024, 07:51
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Автор: Дмитро Усик

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські військові вже 935 днів поспіль невпинно відбивають російські атаки та завдають ворогу втрат як техніці, так і в живій силі. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 1170 солдата країни-агресорки.

Не менш вражаючими є і втрати серед броньованих машин та танків. Актуальну статистику втрат ворога станом на 15 вересня оновив Генштаб ЗСУ, передає 24 Канал.

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Втрати Росії у війні на 15 вересня

  • особового складу – близько 633 800 (+1170) осіб,
  • танків – 8680 (+6),
  • бойових броньованих машин – 17 063 (+20),
  • артилерійських систем – 18 109 (+23),
  • РСЗВ – 1186 (+0),
  • засобів ППО – 947 (+1),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 234 (+85),
  • крилатих ракет – 2592 (+1),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 684 (+53),
  • спеціальної техніки – 3084 (+13).

Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу

Зважайте, що ці числа є орієнтовними через велику інтенсивність бойових дій.