Втрати ворожої артилерії величезні: в ЗСУ назвали переваги українських систем над російськими

За останній час фіксуються високі показники знищення російської артилерії на фронті. Попри кількісну перевагу боєприпасів у ворога, українські оборонці знайшли механізми якісно проводити контрбатарейну боротьбу.

Про них для 24 Каналу розповів речник 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников. А також пояснив, які саме установки ворог використовує на лінії бойового зіткнення.

До теми Серйозна прогалина в обороні росіян: ЗСУ розгромили два ЗРК "Панцир"

Принципи роботи артилерії

В Збройних Силах наразі успішно працює розвідувально-вогневий комплекс, який є симбіозом аеророзвідки, радіолокаційної та звукометричної. Бійці працюють над виявленням артилерійських систем. Завдяки цьому удари припадають безпосередньо на ворожі установки. До того ж за допомогою дронів-розвідників ураження можна коригувати в режимі реального часу.

Крім того, артилерійські системи від НАТО, які має на озброєнні Україна, є більш точними, ніж радянські, що використовує противник. Вони потребують меншої кількість пострілів, аби вразити ціль.

Наразі російські артсистеми менш мобільні, адже росіяни використовують буксовано-причіпні, оскільки самохідних установок в них відчутно поменшало.

Які артсистеми використовує ворог

Калашников розповів, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни працювали САУ 2С19, що була основою мобільної складової артилерії. Однак в ході бойових дій велика частина цих систем була знищена, зношена. Також раніше могла досить ефективно працювати корпусна самохідна гармата 2С5, однак велика частина також була ліквідована.

Тому ворог вимушений заміняти ці самохідні артилерійські установки саме буксованими,

– зауважив військовий.

Однак і причепні установки 2А36 "Гіацинт-Б", 2А65 "Мста-Б" знищувались впродовж бойових дій і виводились з ладу через технічні несправності, зношення стволів.

Наразі на лінії фронту уже можна зустріти старі радянські системи 1940 – 1950-х років, наприклад, гармату М-46 130-мм калібру. Це свідчить, що артилерійські ресурси в Росії повільно, але вичерпуються.

Водночас росіяни хвалилися новітніми розробками в категорії артилерії. Проте, за словами Калашникова, вони практично не зустрічаються на лінії бойового зіткнення.

Заліза в них ще дуже багато, ми маємо це визнати, воно також стріляє, воно також вбиває. Тобто за кількістю вони поки що переважають, але якщо порівнювати з натівськими зразками, то в якості вони значно відстають,

– резюмував речник 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.

Втрати ворога: останнє