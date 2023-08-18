Тато досі захищає Україну: на Черкащині попрощалися з бійцем, якого рік вважали зниклим безвісти

Тальнівська міська територіальна громада попрощалася із земляком Володимиром Шаповалом. Батько захисника продовжує боронити Батьківщину.

22 квітня 2022 року сім'я бійця отримала страшну звістку – Володимир зник безвісти. Майже півтора року рідні чекали, що його знайдуть.

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Бійця півтора року вважали зниклим безвісти

На Черкащині 17 серпня попрощалися із загиблим воїном Володимиром Шаповалом.

Знову сумна звістка чорним крилом накрила нашу Тальнівщину. Сьогодні у глибокій жалобі наша громада провела в останню путь нашого земляка, мужнього воїна, захисника України Шаповала Володимира Сергійовича – Героя, який віддав життя за кожного з нас, за наше майбутнє, за Україну,

– розповіли у Тальнівській міській територіальній громаді.

Там додали, що таким його й запам'ятають – відважним та сміливим патріотом, який став на захист своєї держави.

"Україна стала для нього рідною Батьківщиною, яку він любив усім серцем. Хоча Володимир Сергійович народився у Росії, та ніколи не вважав її своєю країною. Народився Володимир Шаповал 18 квітня 1994 року", – мовиться у повідомленні.

Коли йому було дев'ять років, померла мама. Тому батько разом з двома малими дітками повернувся в рідні краї. Сім'я оселилася у Тальному.

Володимира згадують як чуйного та доброго хлопця, який не боявся брати на себе відповідальність. Змалечку він допомагав батькові та піклувався про меншу сестричку Таню – в усьому її підтримував та захищав.

Юнак навчався у Тальнівській школі №3. Закінчивши її у 2010 році, він вступив у Тальянківський агротехнічний фаховий коледж. Через 4 роки Володимир здобув освіту за спеціальністю "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання".

23 листопада 2016 року хлопця призвали на строкову військову службу, яку він проходив у Національній гвардії України. Потім разом з батьком Володимир працював на будівництві у Києві.

"Працьовитий, наполегливий – Володимир впевнено ставав на ноги. Він ще тільки починав жити. Будував плани на майбутнє. Володимир разом з коханою дівчиною мріяв про щасливе життя, про власну сім'ю. Молоді люди заручилися, планували одружитися", – розповіли у громаді.

Однак всі плани та сподівання перекреслило повномасштабне російське вторгнення. З перших днів, 25 лютого 2022 року, Володимир Шаповал став на захист Батьківщини у лавах Збройних Сил України. Батько Сергій Володимирович 8 березня 2022 року також став на захист держави.

Сподівався бути завжди поруч, захистити… Та не судилося… 22 квітня 2022 року сім'я отримала страшну звістку, що Володимир зник безвісти. Майже півтора року рідні жили в неспокої та очікуванні. Попри все, сподівалися на диво. На жаль, реальність війни надто жорстока,

– мовиться у повідомленні.

У Володимира залишилися батько Сергій Володимирович та сестра Тетяна.

"Нехай світла пам'ять про мужнього воїна, який віддав своє життя за Україну, назавжди залишиться у наших серцях! Допоки живуть в нашій пам'яті й серцях імена Героїв, допоки живе Україна!" – наголосив у прощальній промові міський голова Василь Сідько.

висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого воїна.



Володимир Шаповал загинув на фронті / Фото Тальнівської міської територіальної громади