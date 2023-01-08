На війні загинув громадський активіст із Запоріжжя Денис Тарасов
Джерело:Юрій Бова
У боях за Україну загинув запорізький волонтер, адвокат, правозахисник та екоактивіст Денис Тарасов. Активіст з перших днів війни пішов на фронт захищати Запоріжжя та Україну.
Про загибель Дениса Тарасова повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова, а також народна депутатка України Юлія Яцик. Деталі загибелі українського воїна не повідомляються.
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На Різдво воїн залишив останній допис у фейсбуці
Вдень 7 січня Денис Тарасов залишив останній допис у фейсбуці. Він опублікував світлину з окопів, де, за його словами, температура 13 градусів морозу. Воїн висловив подяку за допомогу.
Не можу в це повірити… Чому йдуть найкращі? А як же наші законопроєкти, а наші амбітні плани.. Тепер довести їх – це справа честі! Денисе, друже, спочивай з миром.. В моїй пам'яті ти назавжди залишишся Героєм!,
– написала Юлія Яцик.
"Денис Тарасов саме той, кому не байдуже було, якою буде наша країна, яким буде його рідне Запоріжжя, які назви будуть наших вулиць… Чесний і самовідданий, принциповий і порядний....", – написав Юрій Бова.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та друзям загиблого воїна.
Останні втрати України на фронті
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