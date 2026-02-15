Різниця колосальна: розвідка Британія розкрила співвідношення втрат України та Росії на війні
- Співвідношення втрат між російськими військами та українськими захисниками на окремих ділянках фронту досягло 1 до 25 на користь ЗСУ.
- Зміна динаміки втрат пояснюється масштабним застосуванням безпілотників, що підвищує ефективність української оборони.
На окремих відтинках фронту співвідношення втрат між російськими військами та українськими захисниками сягнуло 1 до 25 на користь ЗСУ. Раніше показник був значно менший.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виданню Bloomberg.
Дивіться також Понад тисяча ліквідованих окупантів і не лише: які втрати Росії на 15 лютого
Як змінилося співвідношення втрат України та Росії?
За словами Гіллі, раніше цей показник становив приблизно 1 до 6, однак нині ефективність української оборони суттєво зросла.
Кількість втрат серед росіян на кожну втрату українця на деяких ділянках лінії фронту зросла з приблизно 6 до 25,
– заявив очільник Міноборони Британії.
Британські посадовці пояснюють зміну динаміки масштабним застосуванням безпілотників. Насичення передової дронами дозволяє ЗСУ точніше уражати як особовий склад, так і техніку противника, водночас знижуючи ризики для власних військових.
Окремо Гілі зупинився на стані російської армії. Він зазначив, що хоча Москва активно проводить набір нових військових, це не призводить до суттєвого збільшення чисельності сил безпосередньо на фронті.
Наразі угруповання російських військ у зоні бойових дій залишається стабільним – приблизно 712 тисяч осіб.
Міністр додав, що Україна перебуває під колосальним тиском, однак продовжує не лише стримувати ворога, а й повертати під контроль окремі території та населені пункти.
Різниця у втратах України й Росії суттєва
За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, опублікованим 27 січня, майже 1,2 мільйона російських та близько 600 тисяч українських військових загинули, були поранені або зникли безвісти. Тобто загалом ідеться про майже 1,8 мільйона втрат з обох сторін.
За оцінками Центру, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року загинули майже 325 тисяч російських військових.
Водночас просування Росії на фронті залишається вкрай повільним. У деяких районах російські війська просуваються лише на 15 – 70 метрів на день.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що у 2025 році кількість українських втрат зменшилася на 13%, тоді як втрати Росії значно зросли.
Розвідка Британії навела колосальну різницю у втратах України та Росії у битві за Куп'янськ. Російська армія втратила у 27 разів більше особового складу. Про це Міноборони країни сповістило британських посадовців на закритому брифінгу.