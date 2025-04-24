Українська армія має менше загиблих у бою, ніж російська, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про втрати української армії у війні. А також порівняв їх із кількістю загиблих солдатів російської сторони.

За його словами, в бою гине менше українських військовослужбовців, аніж російських. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського американському журналісту Бену Шапіро.

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Що сказав Зеленський про втрати України у війні

За словами глави держави, в українській армії на десять поранених один вбитий, тоді як у російській – на десять загиблих п'ять поранених. Він зауважив, що не порівнює їх, але наголосив, що в українських військ кращий рівень медичної підтримки.

Я не порівнюю російську армію з українською, але подивіться на частку поранених в бою і вбитих в бою. Якщо у нас один до десяти, тобто один вбитий, то у нас десять поранених в бою. Тепер, у випадку росіян, на десять втрат буде п’ять поранених,

– пояснює Зеленський.

Нагадаємо, що в лютому президент заявив про 46 тисяч українських солдатів, які загинули у війні з Росією. Окрім цього, десятки тисяч військових зникли безвісти або потрапили в полон, ще близько 380 тисяч воїнів отримали поранення.

Втім, Зеленський зауважив, що точну кількість втрат наразі назвати не можна, оскільки ті, хто зник безвісти, насправді могли загинути.