Назавжди 21: на Запорізькому напрямку загинув командир батареї САУ Олександр Наумов з Нетішина

На фронті загинув 21-річний захисник Олександр Наумов. Боєць був командиром 2 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону.

Прощання з героєм відбудеться у четвер, 7 вересня, об 11:00. Усіх небайдужих запрошують долучитися до вшанування пам'яті бійця.

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Загинув 21-річний командир батареї САУ

Поблизу населеного пункту Мала Токмачка на Запорізькому напрямку 30 серпня загинув 21-річний нетішинець Олександр Наумов. Він був командиром 2 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону в/ч А4674.

Просимо громаду не бути байдужими та зустріти нашого Героя о 10:30 біля "Хуторка". Траурний кортеж рухатиметься до "Хуторка", далі – вулицею Старонетішинська, вулицею Снігурі, до будинку N18, де жив Воїн,

– зазначили у виконавчому комітеті.

Потім кортеж поїде вулицею Снігурі, проспектом Незалежності, проспектом Героїв України до площі перед будинком виконавчого комітету, де і відбудеться прощання громади з Олександром Наумовим.

"Віддати шану Воїну-Герою – обов'язок кожного з нас", – наголосили у комітеті.

7, 8 та 9 вересня на території Нетішинської міської територіальної громади оголосили днями жалоби. Виконавчий комітет звернувся з проханням до керівників установ, підприємств та організацій територіальної громади приспустити державні прапори на будівлях у ці жалобні дні.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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