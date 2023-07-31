Аня тримає за руку, а кров тече: історія бійця, який пройшов фронт і загинув від прильоту в дім

81-річна мешканка Вовчанська Харківської області Валентина Каплій чекала онука Тимура з фронту. Хлопець живим повернувся із зони бойових дій, але за трагічним збігом обставин загинув від прильоту в сусідній будинок.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. 21-річний Тимур отримав поранення на фронті та приїхав додому, щоб відновитись після операції.

Читайте також Назавжди залишилось 28: у Рівному попрощалися з воїном, який загинув у Нью-Йорку

Захисник помер на руках у сестри та бабусі

Валентина Каплій працювала на городі та почула прильот. Вона зайшла у сусідній будинок та побачила, як сестра тримає свого брата за руку. Через пів години Тимур помер.

Дивлюсь, думаю, чому в них (у сусідній хаті – 24 Канал) двері відкриті. А бахкає – прильоти. Пішла в хату, а там у спальні Аня сидить, за руку його тримає. А кров тече. Немає нічого, щоб подзвонити. За пів години, напевно, він помер,

– пригадала вона.

Тимур захищав Україну від окупантів / Фото родини

Боєць отримав поранення на фронті / Фото родини

Бабуся живе у Вовчанську. На її вулиці повністю уцілілих осель лише декілька. По сусідству згарище, в якому дивом уціліли сусіди. Дому пенсіонерки понад 150 років. Тут немає підвалу, щоб сховатися. Дім був під обстрілами вже кілька разів. Хата розтріскалася.

"Що тут робити, коли воно сиплеться все? Побило. Стільки разів тут отак у нас тряслося. А я сиджу в куточку і думаю: "Боже, це точно мене вб'є", – сказала Валентина Каплій.

У день загибелі онука у пенсіонерки також важко поранило сина. Тоді росіяни накрили обстрілом велику ділянку міста. Але Валентина Каплій не планує виїжджати з Вовчанська, бо вірить, що якщо пережила окупацію, то доживе до перемоги.

Наслідки прильотів у Вовчанську / Фото Анни Черненко

Втрати України на фронті