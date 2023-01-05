З цим впоратися неможливо, але ми повинні, – Карась про втрату брата на війні

Україна десятий місяць відчайдушно боронить свою землю. Попри втрати на фронті, українці мають боротися за світле майбутнє, бо це і є мета війни.

Про це 24 Каналу розповів військовий Збройних Сил України Євген Карась. Він переконаний, що ми маємо жити для того, аби усі втрати на війні були не даремні.

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За 10 місяців війни Євген Карась втратив близько пів сотні близьких людей, а також брата.

З цим впоратися неможливо, це буде надзвичайно важко,

– зазначив військовий.

Треба відходити від протилежного, наголошує він.

"Якщо ми занепадатимемо духом, буде тільки гірше. Треба воювати, виконувати свої обов’язки. Не можна впадати в депресію, тому що тоді ворог прийде у мирні міста, або повернеться туди, звідки ми його уже вибили", – додав боєць.

Рахуватимемо втрати після перемоги

Карась налаштований так, що всі переживання мають бути після перемоги. Тоді можна буде належним чином оцінити втрати: "Зараз увесь народ України виконує бойове завдання по власному виживанню і закопуванню в землю недобитків комунізму для того, аби Україна стала захищеною і могла розвиватися".

Це все треба робити, аби те, заради чого загинули наші побратими та близькі, було недарма,

– зауважив боєць ЗСУ.

Карась про втрати близьких на війні: дивитись відео

Вони гинуть з честю

Карась пояснив, що йому загибель брата було в якомусь сенсі пережити легше, адже він знає, за яких обставин це відбулося. Це було в Мотижині на Київщині, де точилися важкі бойові дії. Його брат виконував розвідувальну діяльність з офіцерами сил спеціальних операцій: "Вони намагалися зменшити те пекло".

На думку військового, важче тим людям, чиї близькі безвісти зникли. Але, підкреслив військовий, якщо боєць гине у ДТП неподалік військових дій чи від хвороби, яку отримав на фронті – це не зменшує його честь загибелі на війні.

Кожен військовослужбовець, або кожен, хто гине внаслідок ворожих дій – всі ці люди є учасниками оборони. Навіть ті, хто закатовані та вбиті у Бучі, бо завдяки їм Захід побачив, наскільки важливою є підтримка України, побачив нашу незламність, підкреслив Карась.

Ці люди проти волі стали тими, хто допоміг вижити усім нам. А ми маємо зробити все, щоб якомога швидше здобути перемогу та почати будувати Україну, від якої посміхнутися всі, хто на небесах,

– переконаний військовий ЗСУ.

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