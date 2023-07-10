Захищав Україну на Сході: у Новій Зеландії виконали танок маорі на честь загиблого добровольця

Кейн Те Тай загинув в Україні, захищаючи країну від окупантів. Під час церемонії прощання з Героєм друзі та знайомі загиблого станцювали ритуальний танець.

Відео танцю маорі оприлюднила у мережі журналістка Марія Старожицька. Як новозеландський військовий опинився на фронті в Україні – повідомляє 24 Канал.

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Герой загинув на Сході

Загиблий Кейн Те Тай – представник корінного народу маорі. Він ветеран новозеландської армії з бойовим досвідом. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Кейн був в Україні. Спочатку він допомагав волонтерам у Харкові. Згодом – пройшов майстер-класи з надання першої медичної допомоги. Також Кейн доставляв гуманітарну допомогу на звільненні від російських окупантів території.

Згодом він приєднався до Міжнародного легіону та тренував інших добровольців поблизу Вугледару. Кейн Те Тай загинув в березні 2023 року під час бою на Сході України.

Після трагічної загибелі Героя відправили на Батьківщину. Поховали Кейна в Окленді. Під час церемонії прощання з Героєм друзі станцювали хаку – ритуальний танець народу маорі. Варто зазначити, що це є традицією, яка передається століттями.

Він означає, що помста вбивцям буде скоро, що російський агресор приречений, що весь світ сьогодні об'єднується проти ворога України. Що перемога неминуча,

– пояснила Старожицька.

Ритуальний танець маорі: дивіться відео

Від рук окупантів гинуть добровольці

Добровольці з Грузії Малхаза Квіжінадзе та Джоні Одішвілі були ветеранами російсько-грузинської війни 2008 року. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну бійці не змогли залишитися осторонь.

На жаль, Герої загинули від рук російських загарбників. Квіжінадзе загинув минулого тижня у бою на Луганщині. Одішвілі – в боях за Бахмут зазнав важкого поранення голови уламком ворожого снаряда. Медики намагалися врятувати життя воїна, однак не змогли. Літак з тілами загиблих 1 липня прибув до Грузії, де Героїв поховають.