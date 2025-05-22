Антоніо Омар Дріді став сьомим італійцем, який загинув у війні за Україну, – ЗМІ

Навесні 2025 року на війні в Україні загинули двоє італійських громадян. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Італія втратила сімох своїх синів, які віддали життя у боротьбі з російськими окупантами.

21 травня 2025 року асоціація Memorial – International Volunteers for Ukraine підтвердила загибель двох громадян Італії, які брали участь у війні як добровольці, передає 24 Канал із посиланням на Torino Cronaca.

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Італійці, що загинули за Україну

35-річний Антоніо Омар Дріді родом з Палермо, був офіційно визнаний загиблим після того, як з березня вважався зниклим безвісти. Дріді жив у Німеччині та Австрії, перш ніж приєднатися до Інтернаціонального легіону на підтримку українських сил. Точні обставини його смерті не були оприлюднені.

25-річний Мануель Мамелі із Селаргіуса (Кальярі), ймовірно, загинув внаслідок атаки російських дронів у районі Покровська, який нині контролюється окупантами. Тіло бійця Інтернаціонального легіону не знайшли. Втім, побратими кажуть, що він точно загинув.