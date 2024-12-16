КНДР понесла втрати на Курщині: у ГУР пояснили, як Росія вирішує проблеми з доукомплектуванням

Підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат у боях на Курщині, включаючи загиблих та зниклих безвісти. Наразі Росія намагається компенсувати ці втрати та доукомплектувати війська.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ГУР. За останні два дні загинули та були поранені десятки північнокорейських військових.

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КНДР понесла втрати на Курщині

Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року підрозділи армії КНДР зазнали серйозних втрат під час активних бойових дій на території Курської області.

В районі сіл Плєхово, Ворожба та Мартиновка загинули щонайменше 30 північнокорейських військовослужбовців, ще кілька десятків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загроза подальших атак та активних боїв залишалася високою, тому в районі села Куріловка було зафіксовано зникнення безвісти трьох солдатів армії КНДР.

Ці втрати змусили командування північнокорейської армії здійснити доукомплектування штурмових груп новими силами. Зокрема, з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР було направлено додатковий особовий склад для продовження бойових операцій на Курщині.