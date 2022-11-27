На війні ліквідували ГРУшника з великим "послужним" списком

27 листопада 2022 , 14:23
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Анатолій Штефан "Штірліц"

Станом на 27 листопада українські військові "демобілізували" вже понад 87 тисяч окупантів. Серед них є і один з засновників так званої "ДНР".

Від початку повномасштабної війни в України загинули вже близько 1500 російських офіцерів. Завдяки ЗСУ ця цифра збільшується з кожним днем.

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Хто такий Самошкін

З 2014 року окупант був командиром охорони 2 відділу секретаріату "МДБ ДНР". Сєргєй Самошкін мав звання старшого лейтенанта та брав участь у війни проти України.

Окупант був один із засновників "ДНР" / Фото з соцмереж Самошкіна

Самошкін "Пірат" був співробітником ГРУ ГШ, брав участь у ліванській війні, операції проти Хезболли в Бейруті.

З 2005 року був проросійським активістом. Крім того, окупант був учасником "кримської весни" та подій у Донецьку у квітні 2014 року. З 2016 року його ім'я з'явилось на сайті "Миротворець". 

Публікації окупанта / Фото з соцмереж Самошкіна

Втрати росіян станом на 27 листопада:

Зверніть увагу! Через високу активність бойових дій підрахувати точні остаточні втрати окупантів неможливо.
  • особового складу – 600 людей,
  • танків – 2 905 (+4 одиниці),
  • бойових броньованих машин – 5 856 (+8),
  • артилерійських систем – 1 897 (+1),
  • РСЗВ – 395 (+0),
  • засобів ППО – 209 (+0),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 261 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),
  • крилатих ракет – 531 (+0),
  • кораблів / катерів – 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),
  • спеціальної техніки – 163 (+0).

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Автор: Анна Романюк