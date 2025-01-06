Ще 1550 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 6 січня
6 січня 2025, 07:19Читать новость на русском
Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 798 тисяч бійців. Зокрема, 1550 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 6 січня 2025 року
- Особового складу – близько 798040 (+1550),
- танків – 9700 (+14),
- бойових броньованих машин – 20164 (+45),
- артилерійських систем – 21665 (+62),
- РСЗВ – 1258 (+1),
- засобів ППО – 1034 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21625 (+178),
- крилатих ракет – 3006 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33056 (+116),
- спеціальної техніки – 3681 (+4).
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