Ще 1550 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 6 січня

6 січня 2025, 07:19
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Автор: Юлія Муріна

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 798 тисяч бійців. Зокрема, 1550 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 6 січня 2025 року

  • Особового складу – близько 798040 (+1550),
  • танків – 9700 (+14),
  • бойових броньованих машин – 20164 (+45),
  • артилерійських систем – 21665 (+62),
  • РСЗВ – 1258 (+1),
  • засобів ППО – 1034 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21625 (+178),
  • крилатих ракет – 3006 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33056 (+116),
  • спеціальної техніки – 3681 (+4).

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Втрати Росії на 6 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ