Ще 1460 окупантів і понад 90 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 8 грудня

8 грудня 2024, 07:29
Читать новость на русском
Автор: Юлія Муріна

За минулу добу Росія втратила у повномасштабній війні проти України ще 1460 бійців. Окрім того, наші захисники й захисниці знищили більш ніж 90 одиниць техніки й озброєння агресора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Без шансу на втечу: розвідники "Артану" перетворюють у попіл ворога на Запоріжжі – вибухове відео

Втрати ворога на 08.12.2024

  • Особового складу – близько 753 370 (+1460),
  • танків – 9519 (+5),
  • бойових броньованих машин – 19571 (+36),
  • артилерійських систем – 21058 (+3),
  • РСЗВ – 1253 (+0),
  • засобів ППО – 1023 (+1),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20071 (+29),
  • крилатих ракет – 2857 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30965 (+17),
  • спеціальної техніки – 3635 (+2).

Перегляньте також Морські дрони ВМС вдарили по системах спостереження на газових платформах біля узбережжя Криму

Втрати ворога на 8 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ