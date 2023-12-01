Кількість ліквідованих окупантів перевалила за 330 тисяч: втрати ворога на 1 грудня
Повномасштабна війна в Україні триває вже 646 добу. Сили оборони ліквідували понад 330 тисяч окупантів.
Лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили рідну землю від ще 1 280 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць російської техніки, пише 24 Канал.
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Втрати Росії на 1 грудня
Так, за добу наші захисники ліквідували аж 1 280 російських військових. Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила щонайменше 330 040 своїх військових. Це, безумовно, найвищі втрати країни, ніж у будь-якій її війні.
Окупанти втратили багато техніки
Окрім живої сили, ворог безперервно втрачає техніку на фронті. Станом на ранок 1 грудня захисниками України знищено зокрема:
- танків – 5 564,
- бойових броньованих машин – 10 372,
- артилерійських систем – 7931,
- РСЗВ – 912,
- засобів ППО – 602,
- літаків – 323,
- гелікоптерів – 324,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 976,
- крилатих ракет – 1 567,
- кораблів та катерів – 22,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 399,
- спеціальної техніки – 1 137,
Втрати Росії у війні 1 грудня / інфографіка Генштаб ЗСУ
За минулу добу наші захисники перетворили на брухт 13 ворожих танків, 32 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 23 одиниць спецтехніки.