Укр Рус
24 Канал Новини України Ще 970 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 1 липня
1 липня, 06:59
1

Ще 970 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 1 липня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони за минулу добу ліквідували 970 російських окупантів і понад 290 одиниць техніки й озброєння ворога.

  • Загальні втрати Росії на ранок 1 липня перевищили 1 020 000 бійців.

     

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських загарбників. Також наші захисники й захисниці знищили понад 290 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 1 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 020 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Аеророзвідка відпрацювала на 100%: СОУ майстерно знищили 2 російські механізовані колони  

Втрати ворога на 1 липня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 020 980 (+970),
  • танків – 10983 (+3),
  • бойових броньованих машин – 22928 (+6),
  • артилерійських систем – 29754 (+36),
  • РСЗВ – 1427 (+0),
  • засобів ППО – 1190 (+0),
  • літаків – 420 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144),
  • крилатих ракет – 3436 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103),
  • спеціальної техніки – 3921 (+0).

Втрати ворога на 1 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ