На "концерті Кобзона" ще майже 500 фанатів: шалені втрати ворога станом на 1 травня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу наші захисники ліквідували 450 загарбників.

Якщо ж говорити про статистику від початку повномасштабного вторгнення, то вона вражає не менше. Російське військо не дорахується вже 190 960 своїх солдатів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

Читайте також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Втрати ворога у техніці

Також на брухт перетворили чимало російської техніки. Мовиться про тисячі танків, бойових броньованих машин, а також сотні літаків і гелікоптерів. Детальніше пройдімося по актуальній статистиці втрат ворога у техніці:

танків – 3 700;

бойових броньованих машин – 7 192;

артилерійських систем – 2 921;

РСЗВ – 544;

засоби ППО – 295;

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 476;

крилатих ракет – 932;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 845;

спеціальної техніки – 359.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 1 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росіяни продовжують атакувати

Слід розуміти, що ворог не полишає надії вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Водночас ось уже 8 місяців окупанти не можуть взяти контроль над Бахмутом, кидаючи туди тисячі своїх бійців.

Наступальні дії ворога зосереджені на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 36 атак окупантів. В епіцентрі активних бойових дій усе ще залишаються Бахмут і Мар'їнка, де наші захисники стійко тримають оборону.