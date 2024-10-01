Ще 1370 окупантів і понад 260 одиниць техніки: втрати ворога на 1 жовтня
1 жовтня 2024, 07:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони знищили ще 261 одиницю ворожої техніки. Окрім того, наші військові ліквідували 1370 окупантів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Станом на ранок 1 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 654 тисячі бійців.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 654 430 (+1370),
- танків – 8883 (+9),
- бойових броньованих машин – 17547 (+44),
- артилерійських систем – 18855 (+33),
- РСЗВ – 1204 (+0),
- засобів ППО – 963 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),
- крилатих ракет – 2613 (+3),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73),
- спеціальної техніки – 3314 (+1).