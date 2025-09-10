Близько тисячі ліквідованих окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 10 вересня
- За минулу добу російська армія втратила 990 солдатів та значну кількість техніки.
- Загальні втрати Росії з початку вторгнення включають 1 091 000 солдатів, 11 172 танки, 23 262 бойові броньовані машини та іншу військову техніку і озброєння.
Росія попри втрати не зупиняється наступати на українські землі. ЗСУ тим часом продовжує нищити загарбників.
Впродовж минулої доби російська армія втратила 990 солдатів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 10 вересня?
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 091 000 (+990);
- танків – 11 172 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 262 (+1);
- артилерійських систем – 32 606 (+29);
- РСЗВ – 1 482 (+1);
- засобів ППО – 1 217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 851 (+347);
- крилатих ракет – 3 691 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 290 (+83);
- спеціальної техніки – 3 964 (+1).
Втрати Росії у війні з Україною станом на 10 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат зазнав ворог останнім часом?
Українські Сили оборони ліквідували понад 500 іноземних найманців із 28 держав, що воювали на боці Росії. Значна частина з них була з африканських країн.
Бійці спецпідрозділів ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму, ліквідувавши РЕБ "Подльот" та "Небо-М". Операція, проведена 6 вересня, стала можливою завдяки операторам дронів.
Дрони 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили російський наземний роботизований комплекс на Сіверському напрямку. Ця техніка виконувала логістичні завдання й перевозила провізію між позиціями окупантів. Український безпілотник діяв через оптоволоконний канал управління.