Росія попри втрати не зупиняється наступати на українські землі. ЗСУ тим часом продовжує нищити загарбників.

Впродовж минулої доби російська армія втратила 990 солдатів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 10 вересня?

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 091 000 (+990);

танків – 11 172 (+3);

бойових броньованих машин – 23 262 (+1);

артилерійських систем – 32 606 (+29);

РСЗВ – 1 482 (+1);

засобів ППО – 1 217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 851 (+347);

крилатих ракет – 3 691 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 290 (+83);

спеціальної техніки – 3 964 (+1).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 10 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнав ворог останнім часом?