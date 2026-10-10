10 жовтня, 06:35
Оновлено - 06:36, 10 жовтня
Недорахуються ще 1420 окупантів, 4 танків та 6 ППО: які втрати ворога на 10 жовтня
Українські захисники щодня завдають російській армії втрат на полі бою. Загальна кількість втрат особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 1,5 мільйона військових.
Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення до 10 жовтня 2026 року втрати окупантів становлять:
- особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб;
- танків – 12 406 (+4);
- бойових броньованих машин – 25 515 (+6);
- артилерійських систем – 51 000 (+50);
- РСЗВ – 2 201 (+2);
- засобів ППО – 1 699 (+6);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 917 (+9);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 160 946 (+534;
- спеціальної техніки – 4 812 (+2);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2026 року / Інфографіка Генштабу