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24 Канал Новини світу Мінус 1490 окупантів, 4 ППО та майже 2 тисячі БпЛА: які втрати у Росії на 11 вересня
11 вересня, 06:43
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Мінус 1490 окупантів, 4 ППО та майже 2 тисячі БпЛА: які втрати у Росії на 11 вересня

Юлія Харченко

Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. На тлі дефіциту особового складу Кремль може вдатися до нового етапу мобілізації, щоб поповнити свої війська.

Про актуальні втрати окупантів розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 11 вересня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб;
  • танків – 12 341 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 312 (+7);
  • артилерійських систем – 49 516 (+64);
  • РСЗВ – 2 109 (+2);
  • засобів ППО – 1 622 (+4);
  • літаків – 441 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 510 130 (+1 925);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 147 211 (+590);
  • спеціальної техніки – 4 666 (+16);
  • крилатих ракет – 5 103 (+0).


Втрати Росії у війні на 11 вересня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, російська армія зазнала понад 1,5 мільйона бойових втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Генерального штабу ЗСУ, цієї позначки загальні втрати особового складу російських військ досягли 9 вересня 2026 року. 

У Генштабі зазначили, що це найбільші втрати російської армії в одній війні з часів Другої світової. Показник також перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століття.

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