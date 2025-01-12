Ще 1750 окупантів і 175 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 12 січня
12 січня 2025, 07:25Читать новость на русском
За минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1750 російських загарбників. Також наші воїни знищили 175 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 808 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 12 січня 2025 року
- Особового складу – близько 808 250 (+1750),
- танків – 9756 (+5),
- бойових броньованих машин – 20289 (+18),
- артилерійських систем – 21839 (+22),
- РСЗВ – 1260 (+0),
- засобів ППО – 1042 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22021 (+63),
- крилатих ракет – 3018 (+1),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33598 (+64),
- спеціальної техніки – 3694 (+2).
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Втрати ворога на 12 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ