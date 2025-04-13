13 квітня, 07:47
Ще 1220 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 13 квітня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували ще 1220 окупантів і понад 400 одиниць техніки ворога за минулу добу.
- Загальні втрати Росії вже перевищили 932 тисячі.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників. Також наші воїни знищили 408 одиниць техніки й озброєння агресора.
Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 932 тисячі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 13 квітня 2025 року
- Особового складу – близько 932 670 (+1220),
- танків – 10603 (+12),
- бойових броньованих машин – 22088 (+33),
- артилерійських систем – 26163 (+71),
- РСЗВ – 1362 (+0),
- засобів ППО – 1128 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
- крилатих ракет – 3145 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143),
- спеціальної техніки – 3799 (+1).