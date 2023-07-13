Пів тисячі окупантів, десятки дронів і артсистем: колосальні втрати Росії станом на 13 липня

Наші військові продовжують вибивати ворога з рідної землі. Кому не вдалося відступити вцілілим, поповнив статистику втрат. Лиш за минулу добу захисники ліквідували 510 окупантів.

Зауважимо, що подобова статистика – квіточки. За понад 500 днів повномасштабного вторгнення вдалося відправити на той світ 236 040 російських бійців. Слід розуміти, що реальні цифри можуть бути більшими. Але точну статистику вести складно там, де точаться запеклі бої.

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Втрати ворога у техніці

Плідно наші військові працюють також над ліквідацією техніки ворога. За понад рік великої війни на брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. Крім того, у російських загарбників стало на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Знищити вдалося ще й 18 суден, серед яких найдорожча втрата окупантів – крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 4 092;

бойових броньованих машин – 7 999;

артилерійських систем – 4 425;

РСЗВ – 678;

засоби ППО – 421;

літаків – 315;

гелікоптерів – 310;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 752;

крилаті ракети – 1 271;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 995;

спеціальна техніка – 652.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 13 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На 5 напрямках – важкі бої

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті. За наявними даними, важкі бої тривають на п'яти напрямках. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Мар'їнський. За минулу добу зафіксували понад 35 бойових зіткнень.

Продовжує свою роботу виконувати авіація сил оборони. Вона завдала 6 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки. Також 4 удари припали на ЗРК ворога.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях. Влучили також у 4 зенітно-ракетні комплекси та 2 станції РЕБ.