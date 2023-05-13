Ще 590 окупантів і багато техніки: втрати ворога станом на 13 травня

Українські захисники та захисниці продовжують потужно знищувати російську навалу, яка незаконно вдерлася на нашу землю. Сили оборони вже ліквідували понад 198 тисяч окупантів.

Так, лише за минулу добу наші воїни "задвохсотили" ще 590 російських загарбників. Окрім того, знищили багацько ворожої техніки.

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Втрати Росії у повномасштабній війні

Окрім людей, Росія втрачає також багато техніки. З 24 лютого 2022 року на металобрухт перетворилося:

танків – 3751 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 7307 (+12) одиниць,

артилерійських систем – 3095 (+27) одиниць,

РСЗВ – 561 (+2) одиниці,

засобів ППО – 314 (+2) одиниці,

літаків – 308 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29) одиниць,

крилатих ракет – 970 (+0) одиниць,

кораблів /катерів – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) одиниць,

спеціальної техніки – 402 (+9).

Втрати ворога станом на 13 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Актуальна ситуація на фронті