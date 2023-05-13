Ще 590 окупантів і багато техніки: втрати ворога станом на 13 травня
13 травня 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці продовжують потужно знищувати російську навалу, яка незаконно вдерлася на нашу землю. Сили оборони вже ліквідували понад 198 тисяч окупантів.
Так, лише за минулу добу наші воїни "задвохсотили" ще 590 російських загарбників. Окрім того, знищили багацько ворожої техніки.
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Втрати Росії у повномасштабній війні
Окрім людей, Росія втрачає також багато техніки. З 24 лютого 2022 року на металобрухт перетворилося:
- танків – 3751 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 7307 (+12) одиниць,
- артилерійських систем – 3095 (+27) одиниць,
- РСЗВ – 561 (+2) одиниці,
- засобів ППО – 314 (+2) одиниці,
- літаків – 308 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29) одиниць,
- крилатих ракет – 970 (+0) одиниць,
- кораблів /катерів – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) одиниць,
- спеціальної техніки – 402 (+9).
Актуальна ситуація на фронті
- У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300.
- Крім того, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу відбулось 47 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
- Додамо, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.