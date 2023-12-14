Ще 1300 загарбників і 110 одиниць техніки: втрати ворога на 14 грудня
14 грудня 2023, 07:37Читать новость на русском
Українські захисники ліквідували вже понад 342 тисячі російських загарбників. Окрім того, знищили більше ніж 46 тисяч одиниць ворожої техніки.
Лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 1300 своїх бійців та понад сотню одиниць техніки й озброєння. Про це пише 24 Канал.
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Втрати Росії на ранок 14 грудня
- Особового складу – 342 800 (+1300);
- танків – 5692 (+10);
- бойових броньованих машин – 10 616 (+22);
- артилерійських систем – 8088 (+12);
- РСЗВ – 920 (+1);
- засобів ППО – 605;
- літаків – 324;
- гелікоптерів – 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33);
- крилатих ракет – 1606 (+10);
- кораблів / катерів – 22;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 675 (+13);
- спеціальної техніки – 1185 (+9).