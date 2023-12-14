Ще 1300 загарбників і 110 одиниць техніки: втрати ворога на 14 грудня

14 грудня 2023, 07:37
Читать новость на русском

Українські захисники ліквідували вже понад 342 тисячі російських загарбників. Окрім того, знищили більше ніж 46 тисяч одиниць ворожої техніки.

Лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 1300 своїх бійців та понад сотню одиниць техніки й озброєння. Про це пише 24 Канал.

До речі Головний військовий шпиталь Москви переповнений, поранених везуть поїздами, – "Атеш"

 

Втрати Росії на ранок 14 грудня

  • Особового складу – 342 800 (+1300);
  • танків – 5692 (+10);
  • бойових броньованих машин – 10 616 (+22);
  • артилерійських систем – 8088 (+12);
  • РСЗВ – 920 (+1);
  • засобів ППО – 605;
  • літаків – 324;
  • гелікоптерів – 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33);
  • крилатих ракет – 1606 (+10);
  • кораблів / катерів – 22;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 675 (+13);
  • спеціальної техніки – 1185 (+9).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво! Напередодні Білий дім оприлюднив втрати країни-агресора під Авдіївкою

. Так-от, за даними США, з жовтня, коли росіяни почали свій наступ, Сили оборони вже ліквідували понад 13 тисяч окупантів і більш ніж 220 бойових машин.
Автор: Юлія Муріна