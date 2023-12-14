Ще 1300 загарбників і 110 одиниць техніки: втрати ворога на 14 грудня

Українські захисники ліквідували вже понад 342 тисячі російських загарбників. Окрім того, знищили більше ніж 46 тисяч одиниць ворожої техніки.

Лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 1300 своїх бійців та понад сотню одиниць техніки й озброєння. Про це пише 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 14 грудня

Особового складу – 342 800 (+1300);

танків – 5692 (+10);

бойових броньованих машин – 10 616 (+22);

артилерійських систем – 8088 (+12);

РСЗВ – 920 (+1);

засобів ППО – 605;

літаків – 324;

гелікоптерів – 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33);

крилатих ракет – 1606 (+10);

кораблів / катерів – 22;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 675 (+13);

спеціальної техніки – 1185 (+9).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

. Так-от, за даними США, з жовтня, коли росіяни почали свій наступ, Сили оборони вже ліквідували понад 13 тисяч окупантів і більш ніж 220 бойових машин.